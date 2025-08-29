Erdal Atasoy, Güdül’de Bıçak Yapıyor

EL İŞÇİLİĞİYLE SANAT ESERİ BICAKLAR

Ankara’nın Güdül ilçesinde yaşayan bıçak ustası Erdal Atasoy, tamamen el işçiliğiyle ürettiği bıçaklara özel motifler işliyor ve bu eserleri satışa sunuyor. Atasoy, el işçiliğiyle yaptığı bıçaklarla eski kültürü yaşatıyor. Atölyesinde çeliği işleyip, saplarını dikkatlice hazırlayan usta, bıçakların uçlarını sadece kesici bir alet değil, aynı zamanda bir sanat eseri haline getiriyor. Yıllardır sürdürdüğü bu mesleği gelecek nesillere aktarmak istediğini vurguluyor. Geleneksel yöntemleri modern tasarımlarla birleştiren Atasoy’un el işçiliği, Ankara’da geniş bir ilgi topluyor.

KÜÇÜK YAŞTA BAŞLAYAN MERAK

Erdal Atasoy, el işi bıçak üretimine küçüklüğünden beri ilgi duyduğunu ve yerli ile yabancı ustalardan öğrendiklerini belirtiyor. “Bıçak yapmaya küçük yaştan beri bir merakım vardı. Kültürümüze karşı bir ilgim vardı. 2010’da profesyonel anlamda bu işe başladım diyebilirim,” diyor. Usta, malzeme temininde yaşadığı zorlukları aktarıyor. “Bir bıçağın yapılışı, standart bir bıçaksa hemen hemen 1 günümüzü alıyor ama özel işçilik 3 günden 1 aya kadar sürebiliyor. Av ve kamp ürünleri yapıyoruz. Ayrıca koleksiyonculara hitap etmek için özel ürünler de üretiyoruz” şeklinde ifade ediyor.

KÜLTÜRÜ YAŞATMAK İÇİN SIKINTILAR

Atasoy, Türkiye’de bıçak satışının hediyelik anlamdan uzak olduğunu ve bu durumun kendisine zaman zaman sıkıntılar yaşattığını belirtiyor. “Ben Kültür Bakanlığı sanatçısıyım. Elbette ki gelecek nesillere aktarmak için çırak yetiştirmek istiyorum ama maalesef çırak bulamıyoruz. Bunun yanında, bıçakların kötü amaçlarla kullanılmasının sıkıntısını ben çekmemeliyim” diyor. Devlet büyüklerinin eserlerini sahiplenmiş olmasından duyduğu gururu dile getirirken, sektörde bazı kısıtlamalar olduğunu ifade ediyor. Atasoy, “Bizim ürünlerimizi alırsanız biz o kadar daha yenisini, daha iyisini ve daha güzelini yaparız” diyerek yerli üretime destek çağrısında bulunuyor.