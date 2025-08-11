Haberler

Erdal Duran Asla Unutulmayacak

ERDAL DURAN UNUTULMADI

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kayserispor’un büyük emektarı Erdal Duran, spor camiasında unutulmadı. Süper Lig takımlarından Kayserispor ile TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK’nın karşılaştığı hazırlık maçında oyuncular, ısınma koşularına Erdal Duran’ın yer aldığı “Kalbimizdesin” yazılı tişörtle başladı.

MAÇTA SAYGI DURUŞU YAPILDI

Müsabaka öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi ve Erdal Duran’ın görüntüsü zaman zaman skorboardda da yer aldı. Bu etkinlikler, onun spor camiasındaki yerini ve anısını yaşatmayı hedefliyor.

Talas’ta 14 Katlı Binada Yangın

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın sonucu 30 kişi tahliye edildi, 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayda çocukların da bulunduğu belirtiliyor.
Mudurnu’da Yangın Kontrol Altında

Mudurnu'da Göncek köyü çevresinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

