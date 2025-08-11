Erdal Duran Asla Unutulmayacak

ERDAL DURAN UNUTULMADI

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kayserispor’un büyük emektarı Erdal Duran, spor camiasında unutulmadı. Süper Lig takımlarından Kayserispor ile TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK’nın karşılaştığı hazırlık maçında oyuncular, ısınma koşularına Erdal Duran’ın yer aldığı “Kalbimizdesin” yazılı tişörtle başladı.

MAÇTA SAYGI DURUŞU YAPILDI

Müsabaka öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi ve Erdal Duran’ın görüntüsü zaman zaman skorboardda da yer aldı. Bu etkinlikler, onun spor camiasındaki yerini ve anısını yaşatmayı hedefliyor.