Erdal Özden Düğünde Yakalandı

AYDIN’DA YAKALANDI

Aydın’da, ‘uyuşturucu ticareti’ suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 43 yaşındaki Erdal Özden, akrabasının düğününe katılmak üzere geldiği esnada polis tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Özden’in Osman Yozgatlı Mahallesi’nde bir akrabasının düğününe gideceğini belirledi.

POLİS TEDBİRLER ALDI

Düğün alanı çevresinde önlem alan polis ekipleri, Özden’in düğün mekânına girmesiyle birlikte, hızlı bir şekilde müdahale ederek şüpheliyi yakaladı ve gözaltına aldı. Durumu öğrenen Özden’in yakınları, polisle bir süre zor anlar yaşadı.

İŞLEMLERİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Erdal Özden’in gözaltı işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildiği bildirildi. Özden’in durumu, düğün sırasında büyük bir dikkat çekti.