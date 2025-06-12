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Erdal Turhan Hayatını Kaybetti

TERÖRLE MÜCADELE GAZİSİ ERDAL TURHAN HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Denizli Şubesi üyesi olan terörle mücadele gazisi Erdal Turhan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gazi Turhan, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.

RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Denizli’de yaşayan 49 yaşındaki terörle mücadele gazisi Erdal Turhan, bir süredir rahatsızlığı dolayısıyla tedavi görmekteydi. Kurban Bayramı’nda durumu kötüleşen Turhan, ambulansla hastaneye yerleştirildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gazinin cenazesi için askeri bir tören düzenlendi.

CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden emekli olan Erdal Turhan’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Asri Mezarlık Camisi’ne getirildi. Törene askeri erkan, dernek üyeleri ve ailesi katıldı. Cenaze namazının ardından Erdal Turhan, Asri Mezarlıkta dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

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