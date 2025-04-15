Erdal Ve Ece, Televizyonda Başlıyor

ERDAL İLE ECE FİLMİ TELEVİZYONDA

İzleyicilere keyifli anlar yaşatacak olan “Erdal ile Ece” filmi, beyaz perdeden sonra şimdi televizyon ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Film hakkında merak edilen konuları inceliyoruz; “Erdal ile Ece” konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, ve filmin özeti nedir gibi sorular yanıt buluyor. Film, günümüzdeki evlilik dinamiklerinde sıkça karşılaşılan acı ve tatlı çatışmaları mizahi bir dille ele alıyor.

FILMIN KONUSU VE KARAKTERLER

Erkek karakter Erdal, kuzeni Oğuz ile birlikte otomobil kaplama ve modifiye işleri yapıyor. Kadın karakter Ece ise bir kurumsal şirkette yönetici olarak çalışıyor. Uzun yıllardır birlikte olan evli bir çift olarak yaşadıkları durumlar, filmin eğlenceli ve komik anlarını oluşturuyor. Filmin kadrosunda yer alan isimler ise oldukça dikkat çekiyor. Şahan Gökbakar Erdal’ı, Seda Türkmen Ece’yi canlandırıyor. Ayrıca, Kerem Poyraz Kayaalp Oğuz’u, Selahattin Mutlu Selahattin’i, Gizem Yeğit Diyetisyen’i, Mustafa Yıldız Body’yi, Namık İnci Pars’ı Sema olarak, Damla Polat Damla’yı ve Selin Uzal Serpil karakterini oynuyor. Sevda Baş ise Bengü karakterine hayat veriyor.

“Erdal ile Ece” filmi, İstanbul’un farklı semtlerinde çekildi. Bu, filmin her sahnesine zenginlik katıyor ve izleyicilere tanıdık mekanlarda geçen hikayeler sunuyor. Film, hem eğlenceli hem de düşündüren temasıyla izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.