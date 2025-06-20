Erdal Yılmaz, Süper Lig Hakemi Olacak

ERFELEK’TEN BİR İLK: SÜPER LİG HAKEMLİĞİ YOLUNDA BÜYÜK BİR ADIM

Sinop’un Erfelek ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürü olarak görev yapan ve profesyonel futbol hakemliği kariyerini sürdüren Erdal Yılmaz, önemli bir başarıya imza attı. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, 2025-2026 futbol sezonu için Süper Lig Hakemliği Terfi Kursu’na davet edildi. Sinop futbol tarihinde bir ilki temsil eden bu gelişme, Yılmaz’ın terfi kursunu başarıyla tamamlaması halinde Süper Lig’de orta hakem olarak görev yapma fırsatı veriyor.

TERFİ KURSU DETAYLARI VE YILMAZ’IN BAŞARISI

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde 22-23-24 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek terfi kursu, Üst Klasman Gözlemciliği, Klasman Hakemliği ve Klasman Yardımcı Hakemliği kategorilerindeki terfiler için belirleyici olacak. Yılmaz’ın görev yaptığı kurum ve hakemlik kariyerindeki istikrarlı ilerleyişi, onu bu yılki terfi listesinde ön plana çıkarıyor. Erdal Yılmaz’ın Süper Lig’de görev alması durumunda, Sinop ilinden bu seviyeye yükselen ilk orta hakem olarak Türk futbol tarihinde yerini alması bekleniyor.

SPOR CAMİASINDA SEVİNÇ VE HEYECAN

Yılmaz’ın isminin bu yılki terfi listesinde yer alması, il ve ilçe spor camiasında büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılandı. Bu başarı, bireysel bir başarı olmanın ötesinde, Sinop’un spor alanındaki gelişimini de simgeliyor. Erdal Yılmaz’ın terfi kursunda başarılı olması, bölgedeki genç hakemler için de bir örnek teşkil edecek.