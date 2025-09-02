Haberler

Erdek-Bandırma Yolunda Kaza Oldu

KAZA DETAYLARI

Erdek-Bandırma karayolu üzerinde gerçekleşen trafik kazasında, beyaz eşya dolu bir kamyonet devrildi. Alınan bilgilere göre, kaza saat 08.30 civarında meydana geldi. Bandırma yönünde ilerleyen 34 MZE 869 plakalı kamyonet, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak yan yattı.

Kaza sonucunda araç sürücüsü hafif yaralanırken, kamyonette bulunan beyaz eşyalar yola düştü. Olay ile ilgili ihbarda bulunulmasının ardından, sağlık ekipleri olay yerine hızla ulaştı ve yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

POLİS VE KALDIRMA ÇALIŞMALARI

Polis ekipleri, kazayla ilgili tutanak tuttu ve devrilen kamyonetin kaldırılması ile yola saçılan eşyaların toplanabilmesi için gerekli çalışmalara başladı. Bu durum, yolun güvenli bir şekilde trafiğe açılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

