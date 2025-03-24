Erdek’te Araçlarda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

UYGULAMADA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Balıkesir’in Erdek ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama sırasında iki ayrı araçta uyuşturucu madde bulundu. Olayla bağlantılı olarak iki şüpheli gözaltına alındı. Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Düzler Mevkii’nde yaptıkları uygulama kapsamında durdurulan 34 plakalı araçta kontrollerde sürücünün adı A.T. olan kişinin araç içinde esrar kullandığı tespit edildi.

ARAÇTAKİ ARAMADA BULUNAN UNSURLAR

A.T., aracından indirilirken, yapılan incelemede sürücü koltuğu altında beyaz bir tabakta yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain ve esrar içiminde kullanıldığı değerlendirilen 5 TL para ile bir adet kart ele geçirildi. Araçta şüpheli unsurları olabileceği düşünülerek yapılan detaylı aramada ise sigara kutusu içerisinde 1.6 gram esrar ve arka koltukta bulunan laptop çantasında siyah poşetlerle sarılı toplamda 6.6 gram esrar ile bir esrar öğütme aparatı bulundu.

DİĞER ARAÇTAN DA UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Aynı saatlerde kontrol edilen 17 plakalı başka bir araçta ise H.T. isimli kişinin üzerinde yapılan aramada 5.1 gram metanfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.