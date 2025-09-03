Haberler

Erdek’te Cansız Beden Bulundu, Bursa

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINDA CANSIZ BEDEN BULUNDU

Balıkesir’in Erdek açıklarında gerçekleştirilen arama-kurtarma faaliyetlerinde, akşam saatlerinde TCG Alemdar gemisinde görevli dalgıçlar tarafından çıkarılan cansız beden, iş adamı Halit Yukay’a ait olduğu değerlendiriliyor.

OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Çıkarılan cansız beden, otopsi ve kimlik tespiti amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Balıkesir’in Erdek bölgesindeki olay, bölgedeki kurtarma ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda gerçekleşti.

Edirne’de Taksi Ve Motosiklet Çarpıştı

Edirne'de bir ticari taksi ile elektrikli motosiklet arasında meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Olay yerine acil durum ekipleri yönlendirildi.
Adana’da Gece Silahlı Saldırı Yapıldı

Adana'da motosikletle gelen saldırganlar bir çay ocağına ateş açtı; olayda iki kişi yaralandı, ancak sağlık durumlarının stabil olduğu belirtildi.

