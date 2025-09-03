Erdek’te Cansız Beden Bulundu, Bursa

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINDA CANSIZ BEDEN BULUNDU
Balıkesir’in Erdek açıklarında gerçekleştirilen arama-kurtarma faaliyetlerinde, akşam saatlerinde TCG Alemdar gemisinde görevli dalgıçlar tarafından çıkarılan cansız beden, iş adamı Halit Yukay’a ait olduğu değerlendiriliyor.
OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ
Çıkarılan cansız beden, otopsi ve kimlik tespiti amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Balıkesir’in Erdek bölgesindeki olay, bölgedeki kurtarma ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda gerçekleşti.