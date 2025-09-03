Haberler

Erdek’te Halit Yukay’ın cesedi bulundu

CESEDİN PARÇALARI BULUNDU

Erdek açıklarında, gündüz saatlerinde Halit Yukay’a ait olduğu düşünülen cesede ait parçalar denizden çıkarıldı. Olay, Balıkesir’in Erdek bölgesinde gerçekleşen arama-kurtarma çalışmalarında, gündüz saatlerinde yaşandı. Bulunan ceset parçası, yetkililer tarafından tespit edildi.

NAAŞ SU YÜZÜNE ÇIKARILDI

Akşam saatlerinde, TCG Alemdar gemisinde görevli dalgıçlar tarafından, Halit Yukay’a ait naaşın kalan kısmı tek parça halinde su yüzeyine alındı. Çıkartılan naaş, Bandırma Sahil Güvenlik Komutanlığı’na götürüldü. Burada gerçekleştirilen işlemlerin ardından, otopsi ve kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Vatandaşlar Camileri Doldurdu, Mevlit Okundu

Mevlit Kandili nedeniyle Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'teki camiler yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, dualar ederek bu özel günü coşkuyla kutladı.
Gerze’de Yaralı Baykuş Korumaya Alındı

Sinop'un Gerze ilçesinde bir aracın çarptığı peçeli baykuş, Zabıta ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi için Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi.

