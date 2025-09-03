Erdek’te Halit Yukay’ın cesedi bulundu

CESEDİN PARÇALARI BULUNDU

Erdek açıklarında, gündüz saatlerinde Halit Yukay’a ait olduğu düşünülen cesede ait parçalar denizden çıkarıldı. Olay, Balıkesir’in Erdek bölgesinde gerçekleşen arama-kurtarma çalışmalarında, gündüz saatlerinde yaşandı. Bulunan ceset parçası, yetkililer tarafından tespit edildi.

NAAŞ SU YÜZÜNE ÇIKARILDI

Akşam saatlerinde, TCG Alemdar gemisinde görevli dalgıçlar tarafından, Halit Yukay’a ait naaşın kalan kısmı tek parça halinde su yüzeyine alındı. Çıkartılan naaş, Bandırma Sahil Güvenlik Komutanlığı’na götürüldü. Burada gerçekleştirilen işlemlerin ardından, otopsi ve kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.