Erdek’te Kavga, N. Keskin Hayatını Kaybetti

KAVGA SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Erdek’te dün gece yaşanan bir kavgada 36 yaşındaki Nurettin Keskin hayatını kaybetti. Olayın, Atatürk Mahallesi Molla Ahmet Sokakta dün gece saat 23.30 sularında meydana geldiği öğreniliyor. Selahattin N. (36) ve Bulut N. (34), henüz bilinmeyen bir nedenle Nurettin Keskin ile tartışmaya başladılar.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Nurettin Keskin, sopayla darp edilerek ardından kesici aletle vücudunun farklı yerlerinden yaralandı. Yerde kanlar içerisinde kalan Keskin, şüpheliler kaçtı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu ihbar etti. Sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Yapılan kontrolde Nurettin Keskin’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olayla ilgili Selahattin N. ve Bulut N. gözaltına alındı. Keskin’in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna otopsi yapılmak üzere gönderildi. Bu üzücü olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.