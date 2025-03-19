Erdek’te Kaybolan Tekne Bulundu

TEKNE FIRTINA SEBEBİYLE KAYBOLDU

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, bir hafta önce limana bağlı olan ‘Nurun Öyküsü’ isimli tekne fırtınanın etkisiyle halatlarının kopması sonucu kayboldu. Teknenin yerini tespit eden vatandaşlar, fırtınadan sonra Biga ilçesindeki Değirmencik limanında karaya oturmuş halde buldu.

SAHİBİ İHBARDA BULUNDU

Teknenin sahibi, kaybolan teknesi hakkında gerekli bildirimlerde bulundu. Durumu öğrenen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Biga Değirmencik limanı bölgesinde bulunan tekneyi incelemek üzere bölgeye yönlendirildi. Ekipler, kaybolan teknenin ‘Nurun Öyküsü’ olduğunu doğruladı.

TEKNE SAHİBİNE TESLİM EDİLECEK

Deniz kirliliğine yol açmayan ve herhangi bir hasarı bulunmayan teknenin, hava koşullarının normale dönmesiyle birlikte Sahil Güvenlik ekiplerince sahibine geri verileceği bildirildi.