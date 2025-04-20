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Erdek’te Motosiklet Kazası Oldu

KAZA ANININ GECESİ

Balıkesir’in Erdek ilçesinde bir kaza meydana geldi. Gece saat 00.30 sularında, Bandırma yönünden Erdek istikametine doğru giden 16 BIE 319 plakalı motosikletin sürücüsü Musa Kınay (23), ilçe mezarlığı önünde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı motosikletin kontrolünü kaybetti.

Kınay’ın motosikleti orta refüje çarparak devrildi ve sürücü kaza anında motosikletten düşüp olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından, durumu soruşturmak üzere Erdek Savcılığı harekete geçti. Kınay’ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na yönlendirildi.

KİŞİSEL BİLGİLER

Hayatını kaybeden Kınay’ın Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu ve Aksaray nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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