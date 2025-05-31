Erdek’te Nurettin Keskin Bıçaklandı

BALIKESİR’DE KANLI TARTIŞMA

Yerel bir tartışma sonucunda bir kişinin hayatını kaybetmesi, Balıkesir’in Erdek ilçesinde yaşandı. Nurettin Keskin (36), sokak ortasında tartıştığı iki kişi tarafından bıçaklandı ve maalesef yaşamını yitirdi. Olayın ardından Selahattin N. (36) ve Bulut N. (34) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, önceki akşam saat 23.30 civarında Erdek ilçesi Atatürk Mahallesi’nde gerçekleşti. Nurettin Keskin, bilinmeyen bir sebepten dolayı Selahattin N. ve Bulut N. ile tartışmaya girdi. Bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheliler, Keskin’i önce sopayla dövdü ve ardından bıçakladı. Keskin yaralanarak yere yığıldı, ancak şüpheliler olay yerinden kaçtı.

MAHALLELİ İHBARDA BULUNDU

Olayın ardından mahalle sakinleri durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlileri, Keskin’in vücudunda birden fazla bıçak yarası olduğunu tespit etti. Ne yazık ki, yapılan müdahaleye rağmen Nurettin Keskin kurtarılamadı ve cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kısa sürede şüpheliler Selahattin N. ve Bulut N.’yi yakalayıp gözaltına aldı. Erdek Cumhuriyet Savcılığı, olaya dair geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.