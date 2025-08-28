Erdek’te Orman Yangını Kontrol Altında

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir’in Erdek ilçesinde meydana gelen orman yangını, havadan ve karadan gerçekleştirilen 2 saatlik müdahale ile kontrol altına alınıyor. Yangın, Erdek ilçesinin kırsal Narlı Mahallesi Beyaz Evler mevkiinde, saat 11.00 sıralarında patlak verdi.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevlere, helikopterin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ve Erdek Belediyesi’ne ait itfaiye ile arazözlerle müdahale edildi. 2 saat süren yoğun bir çalışma ile yangın kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının nedeninin ne olduğu ile ilgili araştırmalar sürüyor.