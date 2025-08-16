Erdek’te Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

KUVEFTLI RÜZGARIN ETKİLERİ

Erdek’te dün etkili olan şiddetli rüzgar, günlük yaşamı zora soktu. Yalı Mahallesi Okul Caddesi’nde öğle saatlerinde bir apartmanın teras katında yer alan 4 tonluk su deposu, rüzgarın gücüyle yerinden fırlayarak cadde ortasına düştü. Bu durum, mahalle sakinleri arasında paniğe yol açtı. Neyse ki olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

AĞAÇ DEVRİLMESİ SONUCU ZARAR

Rüzgarın etkisiyle başka bir noktada devrilen bir ağaç, bir otomobile zarar verdi. Bu olay da rüzgarın hayatı olumsuz etkileyen bir başka örnek oldu. Söz konusu durumlar, hava koşullarının ne denli tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.