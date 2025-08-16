Haberler

Erdek’te Takla Atan Araçta 5 Yaralı

Otomobilin Takla Atmasıyla Yaralanma Olayı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde meydana gelen bir trafik kazası sonucu 5 kişi yaralandı. F.D.’nin kontrolündeki 35 ASE 075 plakalı otomobil, Erdek-Bandırma kara yolu üzerinde yer alan Zeytinli Mahallesi Arif Kalıpsızoğlu Caddesi’nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle takla attı.

Kaza Sonrası Acil Yardım Ekipleri Olay Yerinde

Kaza bilgisi ile beraber olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri anında sevk edildi. Yaralanan sürücü ve otomobilde bulunan 4 kişi, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı, Yozgat Havalimanı Açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yozgat Havalimanı'nın inşaatının tamamlanma aşamasına geldiğini ve önümüzdeki yıl kullanım için açılacağını duyurdu.
Sivas’ta Kavşakta İki Araç Çarpıştı

Sivas'ta dikkatsizlik nedeniyle bir kavşakta meydana gelen iki araçlı kazada üç kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye sevk edildi.

