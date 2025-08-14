Haberler

Erdek’te Tek Taraflı Kaza, Yaralı

TRAFAK KAZASI YARALANMAYA NEDEN OLDU

Balıkesir’in Erdek ilçesinde gerçekleşen tek taraflı trafik kazasında bir kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Atatürk Mahallesi Değirmen Dere mevkiinde seyir halindeki 10 AKF 070 plakalı otomobil, sürücüsü A.Ç.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak yan yattı.

SERT MÜDAHALE İLE YARALI KURTARILDI

Kaza sonucunda sürücü A.Ç., aracın altında sıkıştı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, polis ve Erdek Grup Amirliği’ne bağlı itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle A.Ç., sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve burada tedavi altına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi. Kazanın detayları araştırılıyor.

