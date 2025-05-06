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Erdek’te TIR Garajında Yangın Çıktı

YANGIN OLAYI VE İHBAR

BALIKESİR’in Erdek ilçesinde bulunan TIR garajında park halinde olan bir otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Yangın, akşam saat 17.00 sıralarında patlak verdi. Garajda park eden Recep A.’ya ait 26 NF 496 plakalı otomobilin motor bölümünden alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki kişiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İTFAYE MÜDAHALESİ VE PANİK

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis, olayın yaşandığı alan çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Kısa süre içinde gerçekleşen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar başladı.

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