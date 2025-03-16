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Erdek’te Trafik Kazasında Üç Yaralı

KAZA DETAYLARI

Balıkesir’in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 otomobil ile 2 motosikletin karışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza, saat 16.00 civarında Erdek-Ocaklar yolunda gerçekleşti. Ocaklar yönünden Erdek yönüne doğru seyahat eden 34 GC 6996 plakalı motosiklet, sürücüsü İsmail E.’nin karşı yönden gelen 34 HOY 405 plakalı otomobile çarpmasıyla kontrolden çıktı.

KAZA SONUCU YARALILAR

Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen İsmail E. yaralandı. Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan otomobil, önünde bulunan 10 AKJ 507 plakalı motosiklete çarparak iki kişinin hafif yaralanmasına sebep oldu. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu ve olay yerine polis ile sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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