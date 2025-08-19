Erdek’te Yangın Çıktı, Hasar Oluştu

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ANİ GELİŞME

Balıkesir’in Erdek ilçesi Atatürk Mahallesi Kurtuluş Sokak’ta yer alan bir barakada yangın meydana geldi. Yangın, bilinmeyen bir nedenle başladı ve kısa sürede büyüdü. Bu durum çevrede paniğe yol açtı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olayın bildirilmesi üzerine Erdek Grup Amirliği’ne bağlı itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ardından, soğutma çalışmaları gerçekleştirildi ve yangının yeniden meydana gelme ihtimaline karşı gerekli önlemler alındı.

MADDİ HASAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yangında can kaybı olmaması sevindirirken, barakada maddi hasar oluştu. Bu esnada polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak çevredeki durumu kontrol etmeye çalıştı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.