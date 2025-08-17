Haberler

Erdek’te Yangın Çıktı, Kontrol Altına Alındı

YANGININ KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, Karşıyaka Mahallesi’nde lise arkasında yer alan zeytinlik ve otluk alanda bir yangın meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine hemen bölgeye, Erdek Grup Amirliği’ne bağlı itfaiye ekipleri ile orman ekipleri ulaştı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekipler, yangına kısa bir süre içinde müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın sonrası ekipler, soğutma çalışmaları yaparak bölgede yeniden tutuşma riskine karşı gerekli tedbirleri aldı.

İNCELEMELER BAŞLADI

Yangının çıkış nedenini öğrenmek için araştırmalar başladı. Yangının sebebinin belirlenmesi için detaylı bir inceleme süreci yürütülüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bingöl’deki Kaza Sonucu 11 Yaralı

Bingöl-Elazığ karayolunda iki ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Yaralılar için sağlık, polis ve jandarma ekibi olay yerine gönderildi.
Haberler

Aksaray’da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Aksaray'da alkollü araba kullanarak kazaya karışan sürücü, altı ay ehliyetsiz kalacak. Olayda yaralanma yaşanmadı ve sürücünün alkol miktarı yasal sınırın 4 katı çıktı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.