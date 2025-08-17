Erdek’te Yangın Çıktı, Kontrol Altına Alındı

YANGININ KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, Karşıyaka Mahallesi’nde lise arkasında yer alan zeytinlik ve otluk alanda bir yangın meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine hemen bölgeye, Erdek Grup Amirliği’ne bağlı itfaiye ekipleri ile orman ekipleri ulaştı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekipler, yangına kısa bir süre içinde müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın sonrası ekipler, soğutma çalışmaları yaparak bölgede yeniden tutuşma riskine karşı gerekli tedbirleri aldı.

İNCELEMELER BAŞLADI

Yangının çıkış nedenini öğrenmek için araştırmalar başladı. Yangının sebebinin belirlenmesi için detaylı bir inceleme süreci yürütülüyor.