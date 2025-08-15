Haberler

Erdek’te Yangın, Rüzgar Nedeniyle Çıktı

ŞİDDETİ RÜZGAR YANGINA NEDEN OLDU

Balıkesir’in Erdek ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, elektrik tellerinin kopmasına yol açtı. Kopan tellerden çıkan kıvılcımlar, çevredeki zeytin bahçeleri ile metruk bir binada yangın çıkmasına sebep oldu. Yangın, saat 17.00 civarında Erdek ilçesindeki Gedeve mevkisinde gerçekleşti.

BÖLGEYE KENDİ EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangın sonrası bölgeye itfaiye, orman işletme, polis ve belediye ekipleri yönlendirildi. Balıkesir Orman İşletme Şefliğine ait arazözler, Erdek Belediyesi ve BASKİ’ye bağlı su tankerleri ile yerel çiftçilere ait traktörler, yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık bir saat süren müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

HASAR VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangında can kaybı yaşanmadı fakat çok sayıda zeytin ağacı ve metruk bir bina hasar gördü. Ekipler, bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

