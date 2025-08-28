Erdek’teki Balıkçılar Yeni Sezona Hazır

DENİZ AV YASAKLARI KALKIYOR

Erdek ilçesindeki balıkçılar, denizlerde av yasağının bitmesine az bir süre kala hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Balıkçılar, 1 Eylül’de “Vira bismillah” diyerek denize açılmayı planlıyor. Bu doğrultuda, ağlarını onarıp, gırgırlarını tamir ediyor ve temizliyorlar. Palamut, hamsi ve sardalya dolu ağlarla dönmeyi hedefleyen balıkçılar, yeni sezona dair umut dolu.

HAZIRLIKLAR TAMAM

15 Nisan’da başlayan av yasağının sona ermesine sayılı günler kala, balıkçılar yeni sezon öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Türkiye’nin önemli balıkçılık merkezlerinden biri olan Erdek’te, balıkçılar yeni av sezonunu sabırsızlıkla bekliyor. Çakıl, Karşıyaka, Kestanelik ve Şahinburgaz’daki balıkçı gırgırları, denize açılmak için gereken tüm hazırlıkları yaptı.

MEVLİT DUASI DÜZENLENİYOR

Kestanelik Barınağı’nda demirlemiş gırgırı ile yeni av sezonunu heyecanla bekleyen balıkçı Mümin Öner, “Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Kestanelik’te düzenleyeceğimiz mevlit duası ile yeni balık sezonunun kazasız belasız geçip, bereketli olması için Halil İbrahim sofrası hazırladık” ifadelerini kullandı.

YÜKSEK BEKLENTİLER

Yeni sezonda hamsi, palamut ve sardalyadan umutlu olduklarını belirten Öner, “35 metrelik Ağaoğlu 5 teknesinde 30 personel ile denize açılacağız ve beklentimiz yüksek. Sadece Kestanelik’te 15 tekne var. Bunların 5’inde 30, diğer 10’unda 5 kişilik tayfa görev yapıyor. 15 Nisan’da palamar bağlayarak barınaklara çektiğimiz tekneler, 4,5 aylık bakım ve onarım sürecinin ardından heyecanla 1 Eylül’ü bekliyor. Bu sezon ağlarımıza dolacak palamut, hamsi ve sardalya ile dönmeyi hedefliyoruz. Lüfer ve çinekop yakalama ihtimalimiz de yüksek” diye ekledi.