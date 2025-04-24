Erdem Demir’in Tepkisi Dikkat Çekti

DEPREM SONRASI DİRENÇ GÖSTERİLMESİ GEREKEN BİR DURUM

AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin deprem sonrası ihtiyaçlarını karşılamak için gönderdiği afet tırının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri tarafından engellenmesine sert tepki gösterdi. Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi Silivri açıklarında gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında toplumun dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladı.

YABANCI TAVIRLARLA KARŞILAŞILDI

Demir, yaşanan zorlu ve sıkıntılı süreçlerin üstesinden gelmenin ancak milletin bir arada durmasıyla mümkün olduğunu ifade etti. Bu toprakların özgün anlayışına atıfta bulunarak, “Bugün Üsküdar’da bu topraklara çok yabancı bir tavırla karşılaştık. Deprem nedeniyle sokakta bekleyen Üsküdarlı komşularımıza ikram dağıtımı için organize ettiğimiz mobil hizmet mutfağı, CHP’li belediye yönetimlerinin müdahalesine maruz kaldı,” dedi. İBB ve Üsküdar Belediyesi zabıta ekiplerinin, ikramların dağıtımını engelleyerek aracı alandan çıkardığını belirten Demir, CHP’li yönetime şu soruyu yöneltti: “Bu zor ve hassas günde vatandaşlarımızın yanında olmamız sizi neden bu kadar rahatsız etti?”