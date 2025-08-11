Erdem Eser İntihar Notu Bıraktı

ADANA’DA TRAJİK İNTİHAR OLAYI

Adana’da ofisinde tabanca ile intihar eden avukat Erdem Eser, ardında bir intihar notu bıraktı. Notta, Eser’in ölümünden sorumlu tuttuğu kişilerin isimlerinin yer aldığı öğrenildi. Olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi, Ziyapaşa Bulvarı’nda gerçekleşti.

SİLAH SESİYLE BAŞLAYAN KOMPLO

Erdem Eser, ofisinde kendi başına silahla intihar etti. Avukatlık bürosunda silah sesini duyan komşuları durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Eser’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde denetim yapan polis, Eser’in masasında bıraktığı intihar notunu buldu. Eser’in notta, ölümünden sorumlu tuttuğu kişilerle ilgili isimler ve bu kişilere dair sebepleri yazdığı öğrenildi. Eser’in cansız bedeni, olaya ilişkin incelemeler tamamlandıktan sonra otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.