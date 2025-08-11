Haberler

Erdem Eser İntihar Notu Bıraktı

ADANA’DA TRAJİK İNTİHAR OLAYI

Adana’da ofisinde tabanca ile intihar eden avukat Erdem Eser, ardında bir intihar notu bıraktı. Notta, Eser’in ölümünden sorumlu tuttuğu kişilerin isimlerinin yer aldığı öğrenildi. Olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi, Ziyapaşa Bulvarı’nda gerçekleşti.

SİLAH SESİYLE BAŞLAYAN KOMPLO

Erdem Eser, ofisinde kendi başına silahla intihar etti. Avukatlık bürosunda silah sesini duyan komşuları durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Eser’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde denetim yapan polis, Eser’in masasında bıraktığı intihar notunu buldu. Eser’in notta, ölümünden sorumlu tuttuğu kişilerle ilgili isimler ve bu kişilere dair sebepleri yazdığı öğrenildi. Eser’in cansız bedeni, olaya ilişkin incelemeler tamamlandıktan sonra otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Simcha, Açık Alanı Tercih Etti

Gazze'deki çatışmalar devam ederken, İsrailli radikal yerleşimcilerin hükümet desteğiyle Batı Şeria'da toprak alımına girişmesi, işgal altındaki bölgelerde şiddet olaylarını artırıyor.
Haberler

Edirne’de Yangın Evlere Sıçrayabilir

Enez'de 10 saat süren orman yangını, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine yaklaşmakta. Yangınla mücadele eden ekipler, durumu kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.