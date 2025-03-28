Erdem Koleji Karate Başarılarıyla Öne Çıkıyor

GAZİANTEP’TE ÇOCUKLAR KARATE ŞAMPİYONASI HEYECANI

Gaziantep’te düzenlenen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası İl Seçmeleri, genç sporcuların heyecan dolu mücadelelerine ev sahipliği yaptı. Turnuvada sergiledikleri başarılı performanslarla dikkat çeken Erdem Koleji öğrencileri, Kocaeli’nde gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti. Erdem Koleji adına yarışan sporculardan Muhammed Deniz Akyüz, kumite kategorisinde birincilik kazanırken, kata dalında da üçüncülük elde etti. Damla Nur Doğan, kata branşında ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı. Rüzgar Bekir Akyüz ise aynı dalda gösterdiği başarısıyla ikinci sırada yer aldı. Bu sonuçlarla Erdemli sporcular, Gaziantep’i Türkiye genelinde temsil etmenin gururunu yaşıyor.

ERDEM KOLEJİ’NDEN SPORDA ÖNEMLİ BAŞARILAR

Akademik başarılarıyla tanınan Erdem Koleji, spor, sanat ve bilim alanındaki başarılarıyla da adından söz ettiriyor. Öğrencilerinin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine bütüncül bir yaklaşımla katkı sunmaya devam eden okul, özellikle disiplin gerektiren branşlar arasında yer alan karateye sağladığı desteği somut başarılarla ortaya koyuyor. Okul bünyesindeki profesyonel antrenman imkanları, bireyselleştirilmiş çalışma programları ve yetenek geliştirme desteği, öğrencilerin spor kariyerlerine sağlam bir temel oluşturuyor. Karate alanında elde edilen bu önemli dereceler, Erdem Koleji’nin spora verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

DİSİPLİNLİ HAZIRLIKLA BAŞARIYA ULAŞMAK

İl seçmeleri öncesinde yoğun bir hazırlık sürecinden geçen öğrenciler, antrenörlerinin rehberliğinde sistematik çalışmalar sonucunda bu başarıyı elde etti. Antrenörler, sporcuların azmi ve disiplinli çalışmalarının bu sonuçlara katkı sağladığını belirtiyor. Türkiye Şampiyonası’nda da iddialı olduklarını vurgulayan antrenörler, finale giden yolda antrenmanlara ara vermeden devam edeceklerini ifade ediyor. Öğrenciler, teknik ve fiziksel hazırlıklarını en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

SPORLA KAZANILAN ÖZGÜVEN VE SORUMLULUK

Erdem Koleji’nin spordaki vizyonu, öğrencilerin yalnızca fiziksel açıdan değil, karakter gelişimlerine de katkı sağlıyor. Özellikle bireysel spor dallarında elde edilen başarılar, çocuklara erken yaşta disiplin, özgüven ve sorumluluk duygusu kazandırarak hayatları boyunca sürecek kazanımlar sunuyor.