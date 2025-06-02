Erdem, Trol Hesabı İddia Etti

ERDEM’İN AÇIKLAMALARI

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, sosyal medya hesapları üzerinden dikkat çeken bir video paylaştı. Bu paylaşımda, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na küfretmek amacıyla sosyal medyada trol hesapları kurulduğunu öne sürdü. Erdem, 600 kişilik bir trol ekibinin Kılıçdaroğlu hakkında olumsuz paylaşımlar yaptığını belirtti. Trol ekibinin başında ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’un bulunduğunu iddia etti. Ayrıca, Bulut’un bu organizasyon için 46 milyon lira harcadığını ifade etti. Erdem, “600 kişi, her biri 3-4 hesap kullanıyorlar. Ailemize, eşimize, çocuğumuza tecavüz çağrıları yapıyorlar. Zerre kadar vicdanınız yok mu?” şeklinde konuştu.

BULUT’TAN CEVAP

Erdem’in iddialarına yanıt veren Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu. Bulut, “Bir deli kuyuya bir taş attı 40 akıllı çıkaramıyor. Benim kullandığım tek X hesabı budur. Bu platformda başka bir hesabım bulunmamaktadır” diye belirtti. Kullanıcısı olduğu iddia edilen hesapların “başkalarının hayal dünyasının ürünüdür” ifadesini kullandı. Ayrıca, selefi hakkında “600 kişilik trol ordusu” kurduğu yönündeki bazı iddiaların bulunduğunu hatırlatarak, “Partililerime, partimin önceki MYK üyelerine açık mecralarda laf yetiştirmek, onlarla ağız dalaşına girmek gibi bir huyum yoktur, olmayacaktır” dedi. Bulut, “Beni tanıyanlar bilir ki kimseye hakaret etmem, ettirmem” açıklamasıyla bu durumu netleştirdi. Son olarak, “Baba ocağımızı karıştırmaya çalışan bu akla ne geçit veririz, ne de göz yumarız” diyerek konuyu kapattı.