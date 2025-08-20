Erdem, Turizmde İşbirliğinin Önemini Vurguladı

ALTSO BAŞKANINDAN TURİZMDEKİ KOLEKTİF ÇALIŞMANIN ÖNEMİ

ALTSO Başkanı Eray Erdem, gerçekleştirdiği basın toplantısında, turizmin geleceği için toplumsal bir işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu aktardı. İsimsiz yorumlarla kenti ve işletmeleri eleştirmenin turizme büyük zarar verdiğini belirten Erdem, gerçekten turizme zarar veren işletmelere karşı önlem alınması gerektiğine dikkat çekti. Erdem, “Eğer bir işletme gerçekten kuralları hiçe sayıyor, misafirine kötü davranıyor, haksız kazanç peşindeyse biz de onun karşısında oluruz. Odaya, derneklere, ilgili kurumlara bildirirsiniz, biz de gereğini yaparız. Ama ortada böyle bir durum yokken, tamamen çarpıtılmış bir iddiayla turizm sektörüne gölge düşürmek doğru değildir” şeklinde konuştu.

KAMERALAR VE ADLİ İNCELEME HAZIRLIĞI

Alanya’da kendi işletmesinde yaşanan bir olayla ilgili basında yer alan görüntüleri değerlendiren Erdem, “Benim 600 çalışanım var. İçlerinde 20 yıldır birlikte çalıştıklarım var, gözüm kapalı güveneceğim insanlar var. Aynı şekilde gelen misafirlerin de davranış biçimleri birbirinden farklıdır. Kimi kibarca bir istekte bulunur, kimi bağırır çağırır, kimi hakaret eder. Bu nedenle yaşanabilecek münferit olaylar üzerinden tüm sektörü yargılamak büyük bir haksızlık olur. Ayrıca haberde sözü edilen olay kesinlikle yazıldığı, yansıtıldığı gibi değildir” dedi. Ayrıca, yaşanan olayın görüntü kayıtlarını adli makamlara verdiklerini ve konunun takipçisi olacağına vurgu yaptı.

ALANYA TURİZMİNİN GELECEĞİ

Erdem, “Alanya bir turizm şehri. Hepimizin ekmeği turizmden çıkıyor. Taksicisi de, esnafı da, çiftçisi de turizmden kazanıyor. Eğer turizme zarar verirsek, hepimizin ekmeği küçülür. O yüzden gelin, birbirimizi suçlamak yerine birlikte çözüm üretelim. Hatalar olabilir ama değiştirmenin yolu şehri karalamak değildir. Hep birlikte daha kaliteli bir Alanya için çalışalım. Bazen münferit olaylar olabilir. Bunun da gereği zaten yapılır” dedi.

PLAJLAR HALKIN MALI

Sık sık tartışmalara yol açan plaj konusuna da değinen Erdem, “Sadece plajlar değil, bu vatan toprağının her karışı halkındır. Buna kimsenin itirazı olamaz. Plajlar da, dağlar da, yollar da bu milletindir. Ama biz bir turizm şehriysek bir karar vermek zorundayız. Biz turizm şehri mi olacağız yoksa kendi doğal yaşam alanımızda mı kalacağız?” diye belirtti.