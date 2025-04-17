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Erdemir Ve İsdemir, Tube Eurasia Fuarı’nda

STRATEJİK İŞ BİRLİKLERİ FIRSATLARI

OYAK Maden Metalürji şirketleri olan Erdemir ve İsdemir, Tube Eurasia Fuarı’nda Net Sıfır Yol Haritası ve yenilikçi ürünlerle ilgili gelen soruları yanıtlayarak stratejik iş birlikleri kurma imkanı buldu. Türkiye’nin demir çelik endüstrisinin öncü firmaları arasında yer alan Erdemir ve İsdemir, boru, çelik, profil ve tel alanlarındaki profesyonelleri bir araya getiren Tube Eurasia 2025 Fuarı’nda ziyaretçilerle bir araya geldi.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜLER

2024 yılında Net Sıfır Yol Haritası’nı açıklayan Erdemir, bu yıl 60. kuruluş yılını kutlarken, 55. yaşını geride bırakan İsdemir de fuara katılan ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. OYAK Maden Metalürji şirketlerinin ekipleri, fuar süresince 7. salonda bulunan 722 numaralı stantta yenilikçi ürünler hakkında soruları yanıtladı. Tube Eurasia Fuarı, 9-12 Nisan tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

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