Erdemli’de Alzheimer’lı Adam Kayboldu

ALZHEİMER HASTASI YAŞLI ADAM KAYBOLDU

Mersin’in Erdemli ilçesinde, Alzheimer hastası olan bir yaşlı adamdan iki gündür haber alınamıyor ve ailesi, görenlerden yardım istemek durumunda kalıyor. 85 yaşındaki Veli Akgül, Çeşmeli Mahallesi’nde evinden çıktığı gün gece saatlerinde otomobiliyle ayrıldı. Ailesi, bir süre geçtikten sonra ondan haber alamayınca arama çalışması başlattı.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Eldiven giymiş bir güvenlik görevlisinin Veli Akgül’ün, evden çıktıktan sonra bir akaryakıt istasyonundan gaz aldığını belirtmesiyle, yaşlı adamın mahalle yerine Mersin istikametinde yöneldiği anlaşıldı. Ailesi, sabahın erken saatlerine kadar Mersin içerisinde dolaştığını gözlemledi ve en son dün sabah 07.30 sıralarında merkez Yenişehir ilçesindeki Edip Buran Spor Salonu çevresinde görüldüğünü öğrendi.

BABA KAYBOLDU, YARDIM BEKLİYORUZ

Güvenlik güçlerine bilgi veren aile fertleri, iki gündür hiçbir iz bulamadıklarını aktardı. Musa Akgül, babasını görenlerden yardım istedi. “Babamız Veli Akgül’den iki gündür haber alamıyoruz. Alzheimer hastası olduğu için kaybolması bizi kaygılandırıyor. Görenlerin en yakın güvenlik güçlerine ya da bize ulaşmasını önemle rica ediyoruz,” dedi. Ayrıca kaybolan Akgül’ün, sağ aynası olmayan kırmızı Lada marka araçla evden ayrıldığı ifade edildi.