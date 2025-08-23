Erdemli’de Bal Hasadı Gerçekleşti

ERDEMLİ’DE BAL HASADI YOĞUN ÇALIŞMALARLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mersin’in Erdemli ilçesinde, yüksek rakımlı Eğriçayır Yaylası’nda bal üretiminde elde edilen ürünlerin hasadı yapıldı. 2 bin 400 rakımda bulunan yaylada, arıcılar kovanlarını yerleştirdiği bölgede peteklerin başına geçerek yoğun bir şekilde hasat sürecine geçti.

KALİTELİ BAL ÜRETİMİ İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Üretici Celal Çay, gazetecilerle yaptığı görüşmede, yaylada ürettikleri balın özel tadı ve aromasıyla dikkat çektiğini vurguladı. Çay, kaliteli bal üretimi için özverili bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, “Kent genelinde kayıtlı 4 bin arıcımız var ve bu yıl 2 bin ton rekolte bekliyoruz. Eğriçayır Yaylası’nda arıcılık yapan üreticiler olarak güzel bir sezon geçirdik ve yüzümüz gülüyor. Gelecek yılın da böyle güzel geçmesini temenni ediyoruz. Ürettiğimiz balın kilogramını 1600 liradan satmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

YÜKSEK TALEP VE KALİTELİ ÜRÜN DOĞRUYOR

Çay, Eğriçayır’da üretilen bala olan talebin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Diğer bir üretici olan Hayrettin Gürbüz de, bu sezon kaliteli bir ürün elde ettiklerini dile getirerek, üretim süreçlerinde gösterilen çabanın meyvelerini verdiğini ifade etti.