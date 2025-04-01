Erdemli’de Boya Yüklü Tır Devrildi

SAĞANAK NEDENİYLE DEVRİLEN TIR

Mersin’in Erdemli ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, boya yüklü bir tır devrildi. Tırın devrilmesi sonucu yüzlerce litre boya yola dökülürken, kaza anında tırın sürücüsü kazayı yarasız atlatmayı başardı.

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda, Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serhat K. yönetimindeki Kıbrıs plakalı tır, Antalya yönüne gittiği esnada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Sürücü, çevredekilerin yardımıyla tırın içinden çıkarıldı. Devrilen tırın dorsesindeki boya ise yola akarak çevreye yayıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, ikinci bir kazanın yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Kaza sebebiyle yolun Antalya istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili inceleme çalışmaları devam ediyor.