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Erdemli’de Epilepsi Hastası Genç Hayatını Kaybetti

OLAYIN AYRINTILARI

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir epilepsi hastası genç, hayatını kaybetti. İddiaya göre, 20 yaşındaki Ömer Bilkan Şahin, kriz geçirdikten sonra Yüksek Mahalle Hutbetaşı Caddesi’ndeki bir devlet hastanesine kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç, kurtarılamadı. Bu üzücü olay, şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti.

ÜVEY BABANIN İDDİALARI

Şahin’in yakınları, 39 yaşındaki üvey baba Ş.Ü.’nün gençte şiddet uyguladığını ve bir aydır ilaçlarını almadığını öne sürdü. Bu şikayetler üzerine Ş.Ü. gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi ve nöbetçi mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma devam ediyor.

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