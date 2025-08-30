Haberler

Erdemli’de Fırtına Nedeniyle Tekne Alabora

FIRTINA NEDENİYLE ALABORA OLAN TEKNE

Mersin’in Erdemli ilçesinde çıkan fırtına sonucunda bir balıkçı teknesi alabora oldu. Teknenin denize düşen altı kişisi, bölgede balık avlayan başka bir tekne tarafından kurtarıldı. Olay, akşam saatlerinde Tırtar Mahallesi Limanı’nın yaklaşık 200 metre açığında gerçekleşti.

KURTARMA OPERASYONU

Balık avlamak amacıyla denize açılan küçük balıkçı teknesi, aniden çıkan fırtına nedeniyle devrildi. Denizden gelen çığlıkları duyan çevredeki diğer bir teknenin mürettebatı, hemen olay yerine yöneldi. Denizdeki altı kişi, hızlı bir müdahale ile başka bir tekneye alındı ve güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı. Olayla ilgili gerekli inceleme süreci başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Milli Mühendislik Kabiliyetimiz Teminatımızdır.” dedi. TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği düzenleniyor. Gençlerin heyecanı, Türkiye’nin geleceğini inşa edecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde Hızırreis platformunu inceledi ve gençlerin savunma mühendisliği alanındaki rolüne vurgu yaptı.
Tokat’ta Otomobil Devrildi, 3 Yaralı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Erol Varol ve iki yolcu yaralanarak hastaneye sevk edildi.

