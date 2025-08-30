Erdemli’de Fırtına Nedeniyle Tekne Alabora

FIRTINA NEDENİYLE ALABORA OLAN TEKNE

Mersin’in Erdemli ilçesinde çıkan fırtına sonucunda bir balıkçı teknesi alabora oldu. Teknenin denize düşen altı kişisi, bölgede balık avlayan başka bir tekne tarafından kurtarıldı. Olay, akşam saatlerinde Tırtar Mahallesi Limanı’nın yaklaşık 200 metre açığında gerçekleşti.

KURTARMA OPERASYONU

Balık avlamak amacıyla denize açılan küçük balıkçı teknesi, aniden çıkan fırtına nedeniyle devrildi. Denizden gelen çığlıkları duyan çevredeki diğer bir teknenin mürettebatı, hemen olay yerine yöneldi. Denizdeki altı kişi, hızlı bir müdahale ile başka bir tekneye alındı ve güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı. Olayla ilgili gerekli inceleme süreci başlatıldı.