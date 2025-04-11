Haberler

Erdemli’de Havalı Silahlar Başarıları Sağlandı

Erdemli’de gerçekleştirilen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası etkinliklerinde Erzincanlı atıcılık sporcuları başarılarını devam ettiriyor.

GENÇ ERKEKLERİN BAŞARISI

Müsabakalarda Genç Erkekler Havalı Tüfek dalında mücadele eden Galip Berat Afal, Türkiye Şampiyonu unvanını elde ederek Milli Takım Baraj Puanı geçiyor ve Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanıyor.

GENÇ VE YILDIZ BAYANLARIN BAŞARILARI

Genç Bayanlar Havalı Tüfek kategorisinde yer alan Elif Melike Polat Türkiye 3.sü olarak kaydediliyor. Yıldız Bayanlar Havalı Tüfek disiplininde mücadele eden Esila Ravza Arslan da Türkiye 3.sü olarak başarı gösteriyor. Ayrıca, Genç Bayanlar Havalı Tüfek Takım mücadelesinde Elif Melike Polat, Nas Ebrar Mühürdaroğlu ve Nisanur Özatalay Türkiye 3.sü unvanını elde ediyor.

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