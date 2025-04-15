Erdemli’de Kamyonet, Yaşlı Adamı Vurdu

YAŞLI ADAMIN KAZADA HAYATINI KAYBETMESİ

Mersin’in Erdemli ilçesinde, bir kamyonetin çarptığı 83 yaşındaki İbrahim Çekme hayatını kaybetti. Kaza, Kocahasanlı Mahallesi’nde, Mersin Antalya D-400 Karayolu üzerinde Antalya yönüne doğru gerçekleşti. D.A. yönetimindeki 33 BJT43 plakalı kamyonet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından çevredeki esnaflar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kaza yerinde yapılan müdahalelerde yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından detaylı bir otopsi için ilçe devlet hastanesine taşındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.