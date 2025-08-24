Haberler

Erdemli’de Kazada Polat Hayatını Kaybetti

CENAZE TÖRENİ VE DEFİNLER

Mersin’in Erdemli ilçesinde yaz kampına götürülen çocukları taşıyan minibüsün bir tıra çarpması sonucunda hayatını kaybeden bakım personeli Yıldız Polat’ın (38) cenazesi, Siirt’in Kurtalan ilçesinde toprağa veriliyor. Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde görevli Polat’ın cenazesi, Mersin’den kara yolu ile Kurtalan Devlet Hastanesi morguna ulaştırılıyor. Morgdaki işlemlerin ardından, Polat’ın cenazesi Kayabağlar beldesinde bulunan Hacı Şükrü Eviz Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnediliyor.

DEFA KATILIMI

Defin törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Seyfi Bozçelik, Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Sabri Sidar, Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Aydın Polat, Polat’ın ailesi ve yakınları ile birçok vatandaş katılıyor.

KAZA DETAYLARI

Olay, Diyarbakır’dan yaz kampı için Mersin’e götürülen çocukları taşıyan Mehmet Zemin A. yönetimindeki 21 BB 849 plakalı minibüsün, D-400 kara yolunun Ayaş Mahallesi Yemişkumu mevkisinde duran 27 AGY 921 plakalı tırın 63 YL 458 plakalı dorsesine arkadan çarpmasıyla meydana geliyor. Kazada, minibüsteki bakım personeli Polat ve devlet koruması altında olan Farah adlı bir kız çocuğu hayatını kaybederken, toplamda 10 kişi de yaralanıyor.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Galatasaray’ı tebrik etti

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Galatasaray'a 4-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından, takımın eksikliklerini eleştirerek rakibi galibiyeti için tebrik etti.
Yolcular Otellere Yerleştirildi

Flynas uçağının motor arızası nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yapmasının ardından yolcular otellere yerleştirildi. Diğer uçuşla Cidde'ye transfer edilmeleri bekleniyor.

