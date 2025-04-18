Erdemli’de Kur’an Kursu Açıldı

YENİ KUR’AN KURSU EĞİTİME BAŞLADI

Mersin’in Erdemli ilçesinde tamamlanan Muhammed Mustafa Üzer 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nda eğitim süreçleri başladı. Akdeniz Mahallesi’nde İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Erdemli Şubesi tarafından hayata geçirilen bu kursta, küçük yaş gruplarındaki öğrencilere yönelik eğitim veriliyor.

KURSUN İÇERİĞİ VE ÖZELLİKLERİ

Kursu ziyaret eden Kaymakam Aydın Tetikoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Kara ve İl Müftüsü Aydın Yığman, İlçe Müftüsü İbrahim Yiğit’ten eğitim alanıyla ilgili bilgiler aldı. Kursta 8 sınıf, 2 oyun alanı ve 2 uyku odası bulunuyor. Toplamda 200 öğrenci kapasitesine sahip olan bu yeni eğitim merkezi, resmi açılışını önümüzdeki günlerde gerçekleştirecek.