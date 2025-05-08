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Erdemli’de Limonata İkramı Yapıldı

ETKİNLİK İKRAMLARI

Mersin’in Erdemli ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri sürücülere limonata ikram ediyor. Alparslan Türkeş Bulvarı’nda Trafik Haftası kapsamında, bu iki güvenlik biriminin katılımıyla önemli bir etkinlik düzenleniyor. Bu etkinlikte, ekipler sürücüleri durdurarak trafik kuralları hakkında bilgiler veriyor ve onlara limonata sunuyor.

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU

Etkinlikte sadece yetişkinler değil, çocuklar da unutulmuyor. Küçük dostlara çikolata, düdük ve balon hediye ediliyor. Bu tür ikramlar, etkinliğin neşeli ve eğlenceli geçmesine katkı sağlıyor. Ayrıca, etkinliğe Kaymakam Aydın Tetikoğlu ile Belediye Başkanı Mustafa Kara da katılıyor, böylece yerel yöneticilerin etkinliğe destek verme anlamında aktif katılımı sağlanıyor.

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