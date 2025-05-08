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Erdemli’de Limonata İkramı Yapıldı

ETKİNLİK BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Mersin’in Erdemli ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri tarafından sürücülere limonata ikramı yapıldı. Alparslan Türkeş Bulvarı’nda, Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde bu organizasyon düzenlendi. Ekipler, sürücüleri durdurarak trafik kuralları hakkında bilgilendirmeler yaptı ve aynı zamanda limonata sundu.

ÇOCUKLARA HEDİYELER VERİLDİ

Etkinlikte çocuklara çikolata, düdük ve balon gibi hediyeler de dağıtıldı. Kaymakam Aydın Tetikoğlu ve Belediye Başkanı Mustafa Kara da bu anlamlı etkinliğe katılım gösterdi.

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