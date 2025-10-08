Erdemli’de Minibüs Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

KAZA ANINDAKİ OLAYLAR

Dün saat 06.30 civarında Mersin’in Erdemli ilçesinde, Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde bir trafik kazası yaşandı. Tarım işçilerini taşıyan Cemal Karakuş (29) idaresindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs, virajda sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda yaklaşık 10 metreden aşağı yuvarlandı. Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

KAZA SONUCU CAN KAYIPLARI

Olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda Suzan Uğuz, Mustafa Üstün (66), Şerife Karakuş (42) ve Münevver Anamurlu’nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada yaralanan sürücü Cemal Karakuş ile beraber çalışan işçiler; Şerife Evdilek (41), Emre Buğra Sevindik (16), Şadiye Sezer (21), Hakan Yılmaz (50), Ümmü Demir (52), Emine Gürhan (59), Mustafa Uçman (66), Şenay Yıldırım (45), Ayşe Toker (50), Durdu Mehmet Daş (17), Halil Özer (64), Ayşe Uygun (51) ve Fatma Sezer (54) ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için morga kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi.

ŞOFÖRÜN EHLİYETSİZ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İlgili soruşturmalar devam ederken, minibüsün sürücüsü Cemal Karakuş’un ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Şu anda Erdemli Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Karakuş’un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazada yaşamını yitiren işçilerden Suzan Uğuz, dün toprağa verildi. Otopsi işlemleri sonrasında Mustafa Üstün, Şerife Karakuş ve Münevver Anamurlu’nun cenazeleri de ailelerine teslim edildi. Üstün ve Karakuş’un cenazeleri, Erdemli Türbe Mahallesi Mezarlığı’na götürüldü ve İlçe Müftüsü İbrahim Yiğit’in kıldırdığı cenaze namazının ardından defnedildi. Münevver Anamurlu’nun cenazesi ise Alata Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Kazaya dair soruşturma ise devam etmektedir.