Erdemli’de Minibüs Tıra Çarptı

KAZA DETAYLARI

Mersin’in Erdemli ilçesinde yurt çocuklarını taşıyan minibüs, park halindeki bir tıra arkadan çarptı. Bu üzücü olayda biri çocuk olmak üzere toplamda 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Kaza, Mersin-Antalya D400 Karayolu üzerinde, Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi Yemişkumu sahili mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Zemin A. yönetimindeki 21 BB 849 plakalı minibüs, sürücüsünün uyuması nedeniyle sağ şeritte park halinde bulunan 27 AGY 921 plakalı tırın 63 YL 458 plakalı dorsesine çarptı.

YARALILAR VE HASTANE SÜREÇLERİ

Kazada, Diyarbakır’dan Mersin’e tatile getirilen yurt çocuklarının da bulunduğu kazada, biri çocuk olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi. Olayda ağır yaralanan bir kişi ile birlikte toplam 10 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı. Savcının yaptığı incelemenin ardından, minibüsten çıkan cenazeler otopsi için hastane morguna götürüldü.

KAZANIN SEBEPLERİ

Kaza sonrasında minibüsün bir kısmının tırın dorsesine yapışmış olması ve tekerleklerinden birinin koparak tırın altına girmesi dikkat çekti. Sürücünün ilk ifadesinde, “Uyuyakaldım” diyerek kazanın nedenini bu şekilde açıkladığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.