Erdemli’de Öğrenciler Trafik Ekiplerini Kutladı

ÖĞRENCİLERDEN TRAFİK EKİPLERİNE SÜRPRİZ ORGANİZASYON

Mersin’in Erdemli ilçesinde öğrenciler ve minibüs şoförleri, trafik ekiplerinin haftasını sürpriz bir etkinlikle kutladı. Kaza anonsuyla birlikte Kocahasanlı Anadolu Lisesi’ne giden ekipler, meşaleler ve alkışlarla karşılandı. Ardından, kutlama pastası kesildi. Öğrenciler ve servis şoförleri, emniyet güçleri ile görüşerek trafik ekiplerine bir sürpriz yapmak istediklerini ifade etti ve destek talep etti. Bunun üzerine polis ve jandarma trafik ekipleri, anonsla birlikte okul önüne yönlendirildi.

MEŞALELER VE ALKIŞLARLA KARŞILAMA

Öğrenciler, öğretmenler ve minibüsçüler, bölgeye gelen trafik ekiplerini meşalelerle ve alkışlarla karşıladı. Etkinlikte, hep birlikte kutlama pastası kesildi. Trafik ekipleri, kutlamada toplanan öğrenci ve minibüsçülerle bir araya gelerek kask kullanımı ve emniyet kemeri gibi önemli güvenlik bilgilerini paylaştı.

MINİBÜSÇÜLERDEN ANLAMLI AÇIKLAMA

Minibüs şoförlerinden İlyas Kıl, “Trafik ekiplerinin trafik haftasını kutlamak için öğrenci arkadaşlarımızla birlikte, Kocahasanlı Minibüsçüleri olarak onların gönüllerini şen etmek ve sürpriz yapmak için böyle bir program düşündük. Normalde onlar bizi düşünüyor. Trafik kurallarına uymamız gerekiyor. Şuan ki trafik yoğunluğu, nüfus yoğunluğundan dolayı aşırı bir kalabalık var ilçemizde. Onlar bizim için çalışıyorlar. Bir gün de olsa, yarım saat ya da bir saatte olsa biz de onlar için bir çaba gösterelim dedik. Böyle bir organizasyon yaptık” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN HAYALLER

Öğrencilerden Zehra Şahin ise, “Her zaman onları gönülden seviyoruz. Çünkü her zaman bizler için hizmet ediyorlar. Bizi her daim koruyorlar. Ben de açıkçası heyecanlıyım. İleride de bu mesleğe sahip olmayı çok istiyorum. Onların bir meslektaşı olmayı çok istiyorum” diyerek duygularını paylaştı.