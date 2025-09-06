Erdemli’de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen orman yangını, büyümeden kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın, Kösbucağı Mahallesi’nde yer alan ormanlık alanda başladı.

YANGIN İHBARET EDİLDİ

Alınan bilgilere göre, mahalle yolu üzerindeki ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü’ne bildirdi. Yangına müdahale için bölgeye 3 arazöz ve bir su tankeri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangının yayılmasını engellemek için hızlı bir şekilde müdahale etti.

ZARAR GÖREN ALAN BELİRLENDİ

Kısa süre içinde kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 2 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının nedenine dair soruşturma ise devam ediyor.