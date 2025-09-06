Haberler

Erdemli’de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen orman yangını, büyümeden kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın, Kösbucağı Mahallesi’nde yer alan ormanlık alanda başladı.

YANGIN İHBARET EDİLDİ

Alınan bilgilere göre, mahalle yolu üzerindeki ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü’ne bildirdi. Yangına müdahale için bölgeye 3 arazöz ve bir su tankeri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangının yayılmasını engellemek için hızlı bir şekilde müdahale etti.

ZARAR GÖREN ALAN BELİRLENDİ

Kısa süre içinde kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 2 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının nedenine dair soruşturma ise devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Trabzonspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maç için antrenmanlarına devam ederken, yeni transfer Muçi de takım çalışmasına katıldı.
Haberler

Fenerbahçe Seçiminde Gelişme Yaşandı

Fenerbahçe'nin başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, yönetim kurulu üyelerini açıkladı. Kulüp içindeki gelişmeler merakla takip ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.