Erdemli’de Park Halindeki Araçlara Çarpıldı

OTOMOBİL KAZASI VE KAÇIŞ

Mersin’in Erdemli ilçesinde, park halindeki 6 araca ve bir motosiklete çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 ZZ 821 plakalı otomobil, Merkez Mahallesi’nde kontrolden çıkarak kazaya neden oldu. Çarpmanın etkisiyle araçlar ve motosiklet hasar gördü.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE ÇALIŞMA YAPTI

Kaza sonrası otomobilin sürücüsü ile beraberindeki 4 kişi olay yerini terk etti. İhbar üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, kazanın meydana geldiği alanda incelemeler gerçekleştirdi. Yetkililer, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.