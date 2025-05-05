Erdemli’de Tehlikeli Motosiklet Kullanımı

MOTO KULLANIMIYLA İLGİLİ TEHLİKELİ DAVRANIŞ

Mersin’in Erdemli ilçesinde, ön tekerini havaya kaldırıp motosiklet kullanan bir sürücüye 41 bin 326 lira ceza uygulandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, sosyal medya üzerinden yayımlanan görüntülerde, Kargıpınarı Mahallesi’nde bir kişinin ön tekeri kaldırarak tehlikeli bir şekilde motosiklet sürerek hem kendi can güvenliğini hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attığı görüldü.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ VE CEZA UYGULANDI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda, bu kişinin kimliği belirlendi. Yakalanan D.E.A. hakkında, “sürücü belgesiz araç kullanmak”, “kask takmamak” ve “tehlikeli ve saygısız araç kullanmak” gibi suçlardan işlem başlatıldı. D.E.A.’ya toplamda 41 bin 326 lira ceza kesildi.