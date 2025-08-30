Haberler

Erdemli’de Tekne Alabora Oldu

TEKNE ALABORA OLDU

Mersin’in Erdemli ilçesinde, gezintiye çıkan bir tekne alabora oldu. İçinde 6 kişinin bulunduğu tekne, denizde mücadele ederken, bölgedeki diğer bir tekneye ait vatandaşların yardımına ihtiyaç duydu. Olay, Tırtar Mahallesi’ndeki marinanın önünde gerçekleşti.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Alınan bilgilere göre, gezinti amaçlı açılan küçük tekne bir anda alabora oldu. Olayı gören diğer teknedeki vatandaşlar, hemen denizdeki 6 kişiyi kurtarmak için harekete geçti. Denize düşen kişiler, dikkatli bir şekilde sırayla diğer tekneye alındı. Yapılan kurtarma çalışmalarının ardından, kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Diyarbakır’da Resepsiyon Düzenlendi

Diyarbakır'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle bir resepsiyon gerçekleştirildi.
Haberler

Fenerbahçe’nin UEFA Ligi Maçları Belli

Fenerbahçe, 2025-2026 UEFA Avrupa Ligi'nde 24 Eylül'de Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak. Takımın diğer maç programı da belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.