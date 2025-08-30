Erdemli’de Tekne Alabora Oldu

TEKNE ALABORA OLDU

Mersin’in Erdemli ilçesinde, gezintiye çıkan bir tekne alabora oldu. İçinde 6 kişinin bulunduğu tekne, denizde mücadele ederken, bölgedeki diğer bir tekneye ait vatandaşların yardımına ihtiyaç duydu. Olay, Tırtar Mahallesi’ndeki marinanın önünde gerçekleşti.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Alınan bilgilere göre, gezinti amaçlı açılan küçük tekne bir anda alabora oldu. Olayı gören diğer teknedeki vatandaşlar, hemen denizdeki 6 kişiyi kurtarmak için harekete geçti. Denize düşen kişiler, dikkatli bir şekilde sırayla diğer tekneye alındı. Yapılan kurtarma çalışmalarının ardından, kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.