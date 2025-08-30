Erdemli’de Tekne Kurtarma Olayı Yaşandı

FIRTINA İLE ALABORA OLAN TEKNEDEKİLER KURTARILDI

Mersin’in Erdemli ilçesinde, şiddetli fırtına nedeniyle alabora olan teknedeki altı kişi, yakınında bulunan başka teknedeki kurtarıcılar tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Olay, akşam saatlerinde Mersin’in Erdemli ilçesindeki Tırtar Mahallesi Limanı’nın yaklaşık 200 metre açığında gerçekleşti.

ÇIRPINAN KİŞİLER İÇİN HIZLA HAREKETE GEÇİLDİ

Fırtına sebebiyle alabora olan teknede bulunan altı kişi, denizde çırpınarak yardım istedi. çevredeki diğer teknelerde yer alan kişiler, çığlıkları duyarak hızlıca olay yerine yöneldi. Bu hızlı hareket, denizdeki altı kişinin kurtarılmasını sağladı. Kurtarıcılar, çırpınan kişileri kısa sürede kendi teknelerine aldı ve güvenli bir şekilde karaya çıkarttı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ, İNCELEME BAŞLATILDI

Olay sonrasında kurtarılan altı kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.