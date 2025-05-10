Erdemli’de Trafik Haftası Etkinliği Gerçekleşti

ETKİNLİK HAZIRLIĞI

Mersin’in Erdemli ilçesinde Trafik Haftası için anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Koca Hasanlı Anadolu Lisesi’nin öğrencileri ile Kocasinanlı Kooperatifi’nde görevli minibüs şoförleri, ilçe genelinde çalışan trafik polisleri ve jandarma trafik ekipleri için unutulmaz bir sürpriz hazırladı. Senaryo gereği sahte bir kaza ihbarı yapan öğrenci ve şoförler, trafik ekiplerini ilçe merkezinde bir noktaya yönlendirdi. Olay yerine gelen polis ve jandarma trafik ekipleri, renkli bir karşılama ile karşılaştı.

DUYGUSAL ANLAR

Olay yerine ulaşan trafik ekipleri, konfeti ve alkışlarla karşılandı. Öğrenciler, öğretmenler ve şoförler tarafından hazırlanan bu sürpriz, ekiplerde önce şaşkınlık, sonrasında ise duygusal anlar yarattı. Kocasinanlı Kooperatif şoförlerinden İlyas Kil, etkinlikte yaptığı konuşmada “Trafik Haftası nedeniyle trafik ekiplerimize sürpriz yapmak istedik. Onlara haber vermeden sahte bir kaza ihbarında bulunarak buraya çağırdık. Öğrencilerimizle birlikte onları konfetiyle karşıladık, pasta kestik ve limonata ikram ettik. Onlar her gün bizim için, sağlığımız ve güvenliğimiz için görev yapıyorlar. Biz de bugün onlara moral vermek istedik. Tüm polislerimizin ve jandarma trafik ekiplerimizin haftasını kutluyorum” dedi.

TEŞEKKÜR VE DUYGULANMA

Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği’nde görevli başpolis Müslüm Kara, yapılan sürpriz karşısında duygulandıklarını ifade etti. Öğrencilere ve şoförlere teşekkür eden Kara, böyle güzel etkinliklerin moral kaynağı olduğunu aktardı. Bu anlamlı etkinlik, trafik güvenliğine yönelik farkındalığı artırma amacı güdüyor.